Атака українських безпілотників тимчасово знеструмила російський регіон

Сьогодні вранці на Климовський район Брянської області рф було здійснено атаку українського безпілотника. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт енергопостачання

Один із російських чиновників заявив, що атака українського безпілотника сьогодні вранці призвела до тимчасового відключення електроенергії в регіоні на заході росії, пише Sky News.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив у Telegram: "Сьогодні вранці на Климовський район було здійснено атаку українського безпілотника. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт енергопостачання".

Електропостачання було відключено на кілька годин, і Богомаз сказав, що приблизно через 12 годин електропостачання в районі було повністю відновлено.

Брянська область росії розташована на північ від України, а також межує з Білоруссю.