Атака українських безпілотників тимчасово знеструмила російський регіон
Один із російських чиновників заявив, що атака українського безпілотника сьогодні вранці призвела до тимчасового відключення електроенергії в регіоні на заході росії, пише Sky News.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив у Telegram: "Сьогодні вранці на Климовський район було здійснено атаку українського безпілотника. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт енергопостачання".
Електропостачання було відключено на кілька годин, і Богомаз сказав, що приблизно через 12 годин електропостачання в районі було повністю відновлено.
Брянська область росії розташована на північ від України, а також межує з Білоруссю.