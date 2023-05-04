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Атаку безпілотників на кремль обговорили на закритій зустрічі в ЦРУ – CNN

04 травня 2023, 15:53
Атаку безпілотників на кремль обговорили на закритій зустрічі в ЦРУ – CNN
Польща США
Розвідувальні служби США наразі виключають припущення про причетність до інциденту України.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо атаки невідомих безпілотників на кремль, яку в москві уже називають "замахом на путіна з боку України".

Про це повідомляє CNN із посиланням на присутнього на брифінгу голову комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера.

"Ми все ще не маємо багато інформації. Принаймні наразі ми не маємо жодних ознак того, що ця атака організована українцями", – повідомив після зустрічі з директором ЦРУ сенатор.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи розвідувальні служби США виключили ідею про те, що Україна стоїть за цією атакою, Ворнер наголосив, що ще занадто рано знати напевно, але немає жодних ознак причетності України. 

При цьому сенатор додав, що від часу атаки минуло ще не так багато часу, щоб дати певну відповідь на запитання, хто саме її здійснив.

 

ЦРУКремльвійна в Україніросія окупантиатака дронів

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