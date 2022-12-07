Атаки росії пошкодили в Україні 350 газових об'єктів – голова Нафтогазу

Нещодавні атаки росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу, хоча видобуток має бути здебільшого відновлений до кінця року, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Ми всі розуміємо, що енергія – це ще одна зброя... і ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", – повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку

Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.

"У нас розпочався опалювальний сезон – ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію", – додав голова Нафтогазу.

Чернишов, призначений на цю посаду на початку листопада, сказав, що одним із його пріоритетів є уникнення дефолту компанії.