Атаки росії пошкодили в Україні 350 газових об'єктів – голова Нафтогазу
07 грудня 2022, 15:58
Фото: З відкритих джерел
Нещодавні атаки росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу, хоча видобуток має бути здебільшого відновлений до кінця року, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми всі розуміємо, що енергія – це ще одна зброя... і ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", – повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку
Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.
"У нас розпочався опалювальний сезон – ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію", – додав голова Нафтогазу.
Чернишов, призначений на цю посаду на початку листопада, сказав, що одним із його пріоритетів є уникнення дефолту компанії.
Нагадаємо, що раніше Нафтогаз попросив газ та обладнання в USAID на зиму.