Атаки на НПЗ і повені вплинули на нафтопереробку росії – ISW

Можливі удари українських безпілотників можуть вивести з ладу більшу частину російських нафтопереробних потужностей і спричинити критичні обмеження.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Удари українських дронів і нещодавні повені знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму.

Проте такий показник все ще не критичний для економіки країни-агресорки. Станом на середину квітня, рф переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу, а це на 10 тисяч барелів менше середнього показника на початку квітня.

Разом з тим, з січня рф переробляє 1,23 млн барелів сирої нафти на день на НПЗ, які Україні раніше атакувала дронами. Це на 280 тисяч барелів на день менше, ніж до початку ударів ЗСУ наприкінці січня 2024 року.

Станом на початок квітня атаки українських безпілотників вивели з ладу 14% всіх нафтопереробних потужностей рф.

Повінь в Оренбурзькій області призвела до виведення з ладу Орського нафтопереробного заводу, але Reuters писало, що 23 квітня цей НПЗ вже відновив роботу в повному обсязі.

"Зменшення російських нафтопереробних потужностей, ймовірно, змусило росію на початку квітня імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі, щоб вирішити проблему дефіциту і спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на бензин. Хоча немає жодних ознак того, що обмеження виробництва російського бензину є суттєвим для вартості на міжнародному ринку", - пишуть аналітики.

російські посадовці додають, що скорочення первинної переробки нафти цього року призведе до зростання обсягів експорту сирої нафти, адже рф не зможе переробляти стільки, скільки зазвичай.

"Майбутні удари українських безпілотників можуть вивести з ладу більшу частину російських нафтопереробних потужностей і спричинити критичні обмеження в російській нафтопереробці, які почнуть суттєво впливати на виробництво дистилятів в росії. Однак українські удари з безпілотників ще не мали значного впливу на російське нафтопереробне виробництво або на внутрішні російські чи міжнародні поставки сирої нафти і дистилятів", - підсумували в ISW.