Атаки по окупантах в Криму продовжаться – Буданов

Буданов висловив сумнів у спроможності москви покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки Північної Кореї.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить проводити операції в тимчасово окупованому Криму, щоб руйнувати російську логістику.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі Financial Times. повідомляє ГУР МО.

"Наші підрозділи минулого року неодноразово входили до Криму. Активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі", - наголосив Буданов.

Начальник ГУР МО заявив, що потрібно продовжувати тиск на росію, зокрема в Криму – атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації.

Як пояснив начальник ГУР, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

Крім того, за його словами, спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву: "Остання їхня спроба триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно".

Також він повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла.