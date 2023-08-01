Атомні регулятори України і США почнуть співпрацю
Про це повідомляє ДІЯРУ.
Виконуючий обов’язки голови Держатомрегулювання Олег Коріков і голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRS) Крістофер Хенсон підписали Домовленість про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки.
Домовленість дозволить поглибити співпрацю між атомними регуляторами України і США в обміні досвідом і взаємодії у питаннях регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок і радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на навколишнє середовище ядерних установок і радіоактивних матеріалів.
Крім того, документ передбачає розвиток спільних програм досліджень з ядерної безпеки.