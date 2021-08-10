Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Атомний підводний човен ВМС США зіткнувся з невідомим об'єктом

Субмарина перебувала під водою
Атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut зіткнувся з невідомим об'єктом в міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону 2 жовтня.
Атомний підводний човен ВМС США зіткнувся з невідомим об Фото: Getty Images
Про це повідомляє CNN.
 
У результаті постраждали 11 моряків. Вони отримали поранення легкого і середнього ступеня тяжкості безпечні для життя.
 
Субмарина перебувала під водою.
 
Версія про зіткнення з іншим підводним човном не розглядається. Інші версії не наводяться. Офіцер зі зв'язків з громадськістю капітан Білл Клінтон заявив, що субмарина "находиться в безпечному і стабільному стані", її ядерна силова установка не постраждала.
 
USS Connecticut (SSN-22) - багатоцільовий атомний підводний човен четвертого покоління ВМС США класу Seawolf. Був спущений на воду у вересні 1997 року, в складі флоту знаходиться з грудня 1998 го.
 
Читайте також: Літак Emirates Airlines екстрено сів у Стамбулі
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2021 10:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.