ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАтомний підводний човен ВМС США USS Connecticut зіткнувся з невідомим об'єктом в міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону 2 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Атомний підводний човен ВМС США зіткнувся з невідомим об'єктом
Субмарина перебувала під водою
Фото: Getty Images
Про це повідомляє CNN.
У результаті постраждали 11 моряків. Вони отримали поранення легкого і середнього ступеня тяжкості безпечні для життя.
Субмарина перебувала під водою.
Версія про зіткнення з іншим підводним човном не розглядається. Інші версії не наводяться. Офіцер зі зв'язків з громадськістю капітан Білл Клінтон заявив, що субмарина "находиться в безпечному і стабільному стані", її ядерна силова установка не постраждала.
USS Connecticut (SSN-22) - багатоцільовий атомний підводний човен четвертого покоління ВМС США класу Seawolf. Був спущений на воду у вересні 1997 року, в складі флоту знаходиться з грудня 1998 го.
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08 10 2021 10:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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