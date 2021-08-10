Атомний підводний човен ВМС США зіткнувся з невідомим об'єктом

Атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut зіткнувся з невідомим об'єктом в міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону 2 жовтня.

У результаті постраждали 11 моряків. Вони отримали поранення легкого і середнього ступеня тяжкості безпечні для життя.

Субмарина перебувала під водою.

Версія про зіткнення з іншим підводним човном не розглядається. Інші версії не наводяться. Офіцер зі зв'язків з громадськістю капітан Білл Клінтон заявив, що субмарина "находиться в безпечному і стабільному стані", її ядерна силова установка не постраждала.

USS Connecticut (SSN-22) - багатоцільовий атомний підводний човен четвертого покоління ВМС США класу Seawolf. Був спущений на воду у вересні 1997 року, в складі флоту знаходиться з грудня 1998 го.

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