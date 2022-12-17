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ПОЛІТИКА

Аудит ефективності британської допомоги Україні ініціював Сунак – Бі-Бі-Сі

17 грудня 2022, 11:55
Аудит ефективності британської допомоги Україні ініціював Сунак – Бі-Бі-Сі
ріші сунак київ
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпорядився провести аудит того, як поставки британської оборонної допомоги впливають на хід бойових дій в Україні.
Про це повідомила  інформаційна служба Бі-Бі-Сі.
 
"Аудит, відомий як оцінка на основі даних, призначений для того, щоби оцінити перебіг війни та значення військового внеску Великої Британії для України", - наводить видання слова джерела на Даунінг-стріт.
 
При цьому посадовець уточнив: "Йдеться про те, який внесок ми зробили, і що ми отримали". Це щось на кшталт того, як проаналізувати дані на інформаційній панелі Goldman Sachs, зауважується в публікації.
 
Високопоставлені урядовці побоюються, що прем'єр-міністр може бути занадто обережним – у той час, як війна вступає в ключову фазу, і нові поставки зброї для України матимуть вирішальне значення.
 
Хоча в оточенні Сунака стверджують, що ці побоювання не мають підстав, і його уряд непохитно підтримує Україну, зазначається в публікації.
 
Велика Британія залишається одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні після повномасштабного вторгнення рф. Крім того, Британія надає можливості для підготовки українських військових.
 
війна з РосієюУкраїнаБританіяРіші Сунак

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