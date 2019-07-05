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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Аудиторія YouTube досягла двох млрд унікальних користувачів на місяць

YouTube продовжує стрімко нарощувати потужність свого додатку Living-room, призначеного для перегляду YouTube на телеекрані
Унікальна аудиторія YouTube досягла 2 мільярди користувачів на місяць, заявила генеральний директор компанії Сьюзан Войчицькі.
Аудиторія YouTube досягла двох млрд унікальних користувачів на місяць Фото: StockSnap/Pixabay

Цей показник на 5% перевищив позначку минулого літа, коли було зафіксовано 1,9 мільярда користувачів на місяць, повідомляє "Громадське".

Крім того, YouTube продовжує стрімко нарощувати потужність свого додатку Living-room, призначеного для перегляду YouTube на телеекрані.

За даними компанії, час перегляду YouTube на великих екранах станом на березень 2019 становить понад 250 мільйонів годин в день. Водночас, Variety зазначає, що ці дані є внутрішніми даними компанії, заснованими на обрахуванні середнього показника 90-денного часу перегляду для пристроїв, включаючи смарт-телевізори, Apple TV та ігрові приставки.

Згідно даних YouTube, велика частина загального часу перегляду (більше 70%) припадає на мобільні пристрої.

Попри це, незалежні дослідження підтверджують твердження, що YouTube став потужним гравцем на телеекранах. Водночас Netflix лідирує у цій області, адже нині вважається найкращою платформою для перегляду відео на екранах телевізорів.

Нагадаємо, що Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.

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07 05 2019 16:57
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