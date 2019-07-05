Аудиторія YouTube досягла двох млрд унікальних користувачів на місяць
Цей показник на 5% перевищив позначку минулого літа, коли було зафіксовано 1,9 мільярда користувачів на місяць, повідомляє "Громадське".
Крім того, YouTube продовжує стрімко нарощувати потужність свого додатку Living-room, призначеного для перегляду YouTube на телеекрані.
За даними компанії, час перегляду YouTube на великих екранах станом на березень 2019 становить понад 250 мільйонів годин в день. Водночас, Variety зазначає, що ці дані є внутрішніми даними компанії, заснованими на обрахуванні середнього показника 90-денного часу перегляду для пристроїв, включаючи смарт-телевізори, Apple TV та ігрові приставки.
Згідно даних YouTube, велика частина загального часу перегляду (більше 70%) припадає на мобільні пристрої.
Попри це, незалежні дослідження підтверджують твердження, що YouTube став потужним гравцем на телеекранах. Водночас Netflix лідирує у цій області, адже нині вважається найкращою платформою для перегляду відео на екранах телевізорів.
Нагадаємо, що Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.
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