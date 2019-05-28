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Аваков мав розмову з Зеленським "про справи"

"Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже спілкувався з президентом Володимиром Зеленським.
Аваков мав розмову з Зеленським "про справи" Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Так, спілкувався", – сказав Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, з президентом вони спілкувалися "про справи".

"Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили", – додав Аваков.

Він зазначив, що ще матиме розмови з Зеленським: "Звичайно, будемо контактувати".

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.

 
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28 05 2019 12:24
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