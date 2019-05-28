ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже спілкувався з президентом Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков мав розмову з Зеленським "про справи"
"Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили"
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
"Так, спілкувався", – сказав Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, з президентом вони спілкувалися "про справи".
"Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили", – додав Аваков.
Він зазначив, що ще матиме розмови з Зеленським: "Звичайно, будемо контактувати".
Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.
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28 05 2019 12:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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