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Аваков: Сподіваюся, що Росія не піде на відкриту агресію

Глава МВС вважє, що в 2019 році ситуація на Донбасі не зміниться
Глава МВС України Арсен Аваков поділився своєю думкою, чого очікувати на Донбасі в цьому році.
Аваков: Сподіваюся, що Росія не піде на відкриту агресію Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Аваков висловив сподівання, що Росія не піде на відкриту агресію.

"Я вважаю, що не буде принципових змін. Я думаю, що, коли наступний президент вступить у свої повноваження, можливо, буде спроба в досягненні нового консенсусу. Яка, швидше за все, буде відкладена на наступний рік", - сказав Аваков в інтерв'ю Lb.ua.

"Я думаю і сподіваюся, що Росія не піде на відкриту агресію. І я думаю, що ми повинні сьогодні приділяти особливу увагу формуванню громадської думки в усьому світі, про те, що потрібен реальний план деокупації. Наприклад, в тому варіанті, який я пропонував публічно в програмі деокупації. До слова, його я буду презентувати 12 лютого в США - дуже кваліфікованому і компетентному колу американських чинних політиків і експертів - в Інституті Миру у Вашингтоні", - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, що Арсен Аваков пропонував вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.

 

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01 02 2019 20:56
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