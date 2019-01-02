Аваков: Сподіваюся, що Росія не піде на відкриту агресію
Аваков висловив сподівання, що Росія не піде на відкриту агресію.
"Я вважаю, що не буде принципових змін. Я думаю, що, коли наступний президент вступить у свої повноваження, можливо, буде спроба в досягненні нового консенсусу. Яка, швидше за все, буде відкладена на наступний рік", - сказав Аваков в інтерв'ю Lb.ua.
"Я думаю і сподіваюся, що Росія не піде на відкриту агресію. І я думаю, що ми повинні сьогодні приділяти особливу увагу формуванню громадської думки в усьому світі, про те, що потрібен реальний план деокупації. Наприклад, в тому варіанті, який я пропонував публічно в програмі деокупації. До слова, його я буду презентувати 12 лютого в США - дуже кваліфікованому і компетентному колу американських чинних політиків і експертів - в Інституті Миру у Вашингтоні", - резюмував глава МВС.
Нагадаємо, що Арсен Аваков пропонував вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.
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