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Аваков вирішив звільнити начальників поліції в чотирьох областях

У голови Нацполіції виникли претензії до кількох підлеглих
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір звільнити керівників Головних управлінь Нацполіції в Житомирській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.
Аваков вирішив звільнити начальників поліції в чотирьох областях Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що має претензії до роботи начальників у цих областях, повідомляє LB.ua.

"Готовий прийняти кадрові рішення щодо цих областей", - сказав він.

Аваков, у свою чергу, зазначив, що ці керівники повинні знайти собі іншу роботу. "Я чекаю на подання від вас на їх звільнення", - сказав він, звертаючись до Князєва.

Голова МВС закликав керівників Нацполіції в цих областях після колегії з'явитися в його кабінет для прийняття рішення про подальше перебування на службі.

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