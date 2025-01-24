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Аварія російських танкерів у Чорному морі: мазут дістався узбережжя Одещини

24 січня 2025, 13:35
Аварія російських танкерів у Чорному морі: мазут дістався узбережжя Одещини
Виявлені згустки відправлять на дослідження
До узбережжя Одещини дісталися нафтопродукти з російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", що зазнали аварії в районі Керченської протоки 15 грудня 2024 року.
 
Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв. 
 
"Ось і до наших одеських берегів дісталося страшне мазутне лихо Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку "Тузлівські лимани" штормом винесло мазут, якій витік після аварії російських танкерів у Керченській протоці", - заявив науковець.
 
Він наголосив, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що вилив з танкерів тисяч тонн мазуту завдає великої шкоди природним екосистемам Чорного моря і його біорізноманіттю.
 
Русєв також оприлюднив відео, на якому в. о. директора парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк, перебуваючи біля "Катранки" в Лиманській громаді Білгород-Дністровського району, показує узбережжя, усіяне чорними згустками.
 
"Ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря, приблизно від 25 до 40 метрів, така картина – викинуто велику кількість темних речовин, фракцій різного розміру", - каже Вихристюк.
 
За її словами, це маслянисті згустки зі специфічним запахом, які викинуло на узбережжя штормом.
 
"Ймовірно, після потужного південного вітру їх викинуло на таку далеку відстань… Це 100 відсотків нафтопродукти, ймовірно, мазут. Ми сьогодні відправимо зразки фракцій до Українського наукового центру екології моря", - зазначила Вихристюк.
 
Вона додала, що фахівці центру встановлять склад фракцій.

 

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