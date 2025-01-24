Аварія російських танкерів у Чорному морі: мазут дістався узбережжя Одещини

Виявлені згустки відправлять на дослідження

До узбережжя Одещини дісталися нафтопродукти з російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", що зазнали аварії в районі Керченської протоки 15 грудня 2024 року.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Ось і до наших одеських берегів дісталося страшне мазутне лихо Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку "Тузлівські лимани" штормом винесло мазут, якій витік після аварії російських танкерів у Керченській протоці", - заявив науковець.

Він наголосив, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що вилив з танкерів тисяч тонн мазуту завдає великої шкоди природним екосистемам Чорного моря і його біорізноманіттю.

Русєв також оприлюднив відео, на якому в. о. директора парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк, перебуваючи біля "Катранки" в Лиманській громаді Білгород-Дністровського району, показує узбережжя, усіяне чорними згустками.