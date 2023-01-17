Аварійні відключення діють у шести регіонах країни – Укренерго про енергетичну ситуацію

17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

На ранок 17 січня в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит. Аварійні відключення діють уже в шести регіонах, повідомляє Укренерго.

"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання", – йдеться в повідомленні.

"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", – додали в Укренерго.