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ПОЛІТИКА

Аварійні відключення діють у шести регіонах країни – Укренерго про енергетичну ситуацію

17 січня 2023, 11:34
Аварійні відключення діють у шести регіонах країни – Укренерго про енергетичну ситуацію
Укренерго 17 01 2023
17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

На ранок 17 січня в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит. Аварійні відключення діють уже в шести регіонах, повідомляє Укренерго.

"Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання", – йдеться в повідомленні.

"Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється", – додали в Укренерго.


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