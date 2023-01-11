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ПОЛІТИКА

Аварійні відключення електроенергії вже діють у двох областях України – Укренерго

11 січня 2023, 10:57
Аварійні відключення електроенергії вже діють у двох областях України – Укренерго
Укренерго 11 01 2023
Ліміти споживання діють упродовж всієї доби по всіх областях.

Споживання електроенергії в Україні 11 січня підвищилось через суттєве зниження температури на Сході та у Центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, інформує Укренерго.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення.

В окремих областях через поривчастий вітер є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на Сході та Півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними атаками та атаками безпілотними апаратами ворога.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.


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