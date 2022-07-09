Авіабази в Криму обстріляли українськими ракетами - Генштаб

Раніше Україна офіційно не брала на себе відповідальність за це

У Генштабі України підтвердили, що Збройні сили у серпні завдали ракетних ударів по авіабазах росії в окупованому Криму.

Про це йдеться у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайла Забродського для Укрінформу.

"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки", - зазначено у тексті.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна ні з ким не має узгоджувати звільнення своїх територій .