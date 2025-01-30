Авіакатастрофа у Вашингтоні: Трамп зробив різку заяву

За словами президента США, зіткненню літака і гелікоптера можна було запобігти.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на катастрофу пасажирського літака Bombardier CRJ700 з гелікоптером Sikorsky H-60 біля Вашингтона, яка трапилася 30 січня.

Про це пише CBS News.

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social він назвав ситуацію "поганою" і наголосив, що катастрофі можна було запобігти.

"Літак був на ідеальній і звичній лінії заходу на посадку до аеропорту. Гелікоптер йшов прямо на літак протягом тривалого часу. Ясна нііч, на літаку горіли вогні. Чому вертоліт не піднявся або не повернувся, чому диспетчерська вишка не сказала гелікоптеру, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, можна було запобігти!!!" – написав він.

За інформацією видання, з річки Потомак уже підняли тіла 18 загиблих. У поліції заявили, поки не знайдено жодної людини, яка вижила. Пошукова-рятувальну операцію ускладнюють холод і сильний вітер.