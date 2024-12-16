Авіакомпанія Lufthansa пішла на радикальний крок щодо працівників

Німецька авіакомпанія відтепер працюватиме без консультантів, аби виправити фінансове становище

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що розриває співпрацю з усіма зовнішніми консультантами.

Про це пише видання Handelsblatt.

Інвестори німецької авіакомпанії Lufthansa незадоволені діяльністю компанії.

За даними видання, керівництво Lufthansa зажадало, щоб усі відділи розірвали контракти із зовнішніми консультантами до початку наступного року.

Як зазначає Handelsblatt, однією з курйозних причин такого рішення стало внутрішнє листування компанії, з якого випливає, що "деяких з цих консультантів не бачили на робочому місці в Lufthansa вже кілька років".

Варто зазначити, що у Lufthansa є власна консалтингова компанія – Lufthansa Industry Solutions, яка, згідно з інформацією на її сайті, займається питаннями штучного інтелекту та кібербезпеки.