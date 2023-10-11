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Авіаносець США прибув до східного Середземномор'я

11 жовтня 2023, 09:09
Авіаносець США прибув до східного Середземномор'я
Фото: cnn.gr
Також на місце прибули крейсер USS Normandy та есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

Авіаносець Сполучених Штатів "Джеральд Р. Форд" прибув до східного Середземномор'я.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби авіаносця.

Крім того, разом з авіаносцем на місце прибули крейсер USS Normandy та есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

"Прибуття цих високодієздатних сил у регіон є сильним сигналом стримування, якщо будь-яка ворожа проти Ізраїлю сторона задумає спробувати скористатися цією ситуацією", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.

Видання Al Jazeera з посиланням на ізраїльських військових повідомляє, що до країни прибув перший літак з військовою допомогою від США.

 

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