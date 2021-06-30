НОВИНИФедеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало кампанію з метою попередження пасажирів про те, що їх можуть оштрафувати на суму до $35 тисяч за порушення правил безпеки в умовах пандемії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіапасажирів без масок у США штрафуватимуть на $35 тисяч
FAA наголошує, що порушникам правил може загрожувати штраф до $35 тисяч. Управління виявило потенційні грубі порушення у 491 випадку та вже розпочало провадження у 61 справі
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє CNN.
"FAA наголошує, що порушникам правил може загрожувати штраф до $35 тисяч. Управління виявило потенційні грубі порушення у 491 випадку та вже розпочало провадження у 61 справі",- зазначає телеканал.
Загалом з початку року FAA отримало 3201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах. Переважна більшість – 2429 випадків – стосуються порушення правил носіння масок.
Зараз FAA поширює соціальну рекламу в аеропортах, у якій пояснюється: "Ви могли витратити 35 тисяч доларів на новеньку автівку, а натомість сплатите штраф, бо підставили під удар бортпровідника".
Тим часом один з найбільших американських авіаперевізників United Airlines заявив, що заборонив перельоти близько тисячі пасажирам за порушення правил носіння масок.
Як повідомлялося, у США діє федеральне розпорядження Центрів контролю та запобігання захворюванням (CDC), яке зобов’язує пасажирів носити маски у громадському й комерційному транспорті. Крім того, ця норма діє під час перебування на вокзалах та в аеропортах на території країни.
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