Авіапасажирів без масок у США штрафуватимуть на $35 тисяч

FAA наголошує, що порушникам правил може загрожувати штраф до $35 тисяч. Управління виявило потенційні грубі порушення у 491 випадку та вже розпочало провадження у 61 справі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало кампанію з метою попередження пасажирів про те, що їх можуть оштрафувати на суму до $35 тисяч за порушення правил безпеки в умовах пандемії.

"FAA наголошує, що порушникам правил може загрожувати штраф до $35 тисяч. Управління виявило потенційні грубі порушення у 491 випадку та вже розпочало провадження у 61 справі",- зазначає телеканал.

Загалом з початку року FAA отримало 3201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах. Переважна більшість – 2429 випадків – стосуються порушення правил носіння масок.

Зараз FAA поширює соціальну рекламу в аеропортах, у якій пояснюється: "Ви могли витратити 35 тисяч доларів на новеньку автівку, а натомість сплатите штраф, бо підставили під удар бортпровідника".

Тим часом один з найбільших американських авіаперевізників United Airlines заявив, що заборонив перельоти близько тисячі пасажирам за порушення правил носіння масок.

Як повідомлялося, у США діє федеральне розпорядження Центрів контролю та запобігання захворюванням (CDC), яке зобов’язує пасажирів носити маски у громадському й комерційному транспорті. Крім того, ця норма діє під час перебування на вокзалах та в аеропортах на території країни.