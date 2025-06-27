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Авіація Ізраїля атакувала об'єкт "Хезболли" на півдні Лівану

27 червня 2025, 16:55
Авіація Ізраїля атакувала об'єкт
Фото: з вільного доступу
Удар прийшовся по об'єкту "Хезболли" в районі замку Бофорт на півдні Лівану.
Винищувачі Ізраїля завдали удару по об'єкту "Хезболли" в районі замку Бофорт на півдні Лівану.
 
Про це повідомляє The Times of Israel.
 
Літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїля нещодавно атакували об'єкт "Хезболли", який використовувався для "управління своїм вогневим і оборонним комплексом" та був частиною підземного об'єкта, який раніше вже був ціллю ізраїльських ударів.
 
"Останніми днями Збройні сили Ізраїля виявила спроби терористичної організації "Хезболла" відновити цей об'єкт, тому терористична інфраструктура в цьому районі була атакована", - заявило військове командування.
 
Зокрема зазначається, що наявність атакованого об'єкта й спроба його відновити є "грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном".
 
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