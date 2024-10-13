Авіація США завдала ударів по таборах "ІДІЛ" у Сирії

Завдяки операції повітряних сил США, терористи "Ісламської держави" не зможуть планувати, організовувати та проводити напади на Сполучені Штати та їх союзників.

Серія авіаударів США була націлена на табори екстремістської організації "Ісламська держава" в Сирії, яка мала на меті завадити екстремістам здійснювати напади у регіоні і не тільки.

У Центральному командуванні США зазначили, що такі авіаудари були завдані ще у п'ятницю, 11 жовтня. Водночас в яких саме частинах Сирії розміщувалися табори "ІДІЛ", не уточнюють.

В результаті проведення операції була порушена здатність бойовиків "планувати, організовувати та проводити напади" на США, їх союзників і партнерів, а також "на цивільних осіб у всьому регіоні та за його межами".

В Центральному командуванн досі триває оцінювання завданих пошкоджень від бойових дій, а втрат серед цивільного населення немає.