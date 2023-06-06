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Авіація цьогоріч відновить допандемічний пасажиропотік і очікує чималі прибутки – IATA

06 червня 2023, 14:57
Авіація цьогоріч відновить допандемічний пасажиропотік і очікує чималі прибутки – IATA
Фото: Scandinavian Airlines
Йдеться про 10 мільярдів доларів прибутку.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що цього року світові авіакомпанії мають отримати майже 10 мільярдів доларів прибутку.

Про це повідомляє пресслужба IATA.

"Попри економічну невизначеність, люди літають, щоб відновити зв’язок, досліджувати та вести бізнес. Аеропорти завантажені, заповнюваність готелів зростає, місцева економіка відроджується, а авіаційна галузь стала прибутковою", - заявив глава IATA Віллі Волш.

Організація більш ніж удвічі збільшила свій прогноз щодо прибутку світової авіаційної галузі на 2023 рік.

Очікується, що цього року авіакомпанії отримають 9,8 мільярда доларів США чистого прибутку порівняно з грудневим прогнозом у 4,7 мільярда доларів.

За словами Волша, підвищенню прибутковості сприяли доходи від вантажних перевезень, відновлення економіки Китаю та зниження цін на авіапаливо.

В IATA також очікують, що цього року 4,35 мільярда людей подорожуватимуть повітрям, що не так далеко від 4,54 мільярда пасажирів, які літали ще у 2019 році до початку пандемії коронавірусу.

Зазначається, що авіаційна галузь зазнала чистих збитків у 183 мільярди доларів у період з 2020 по 2022 роки через карантини.

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