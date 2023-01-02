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ПОЛІТИКА

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів

02 січня 2023, 19:50
Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів
український літак
Протягом доби українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження російських загарбників та п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника

Протягом доби українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження російських загарбників та п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито", - зазначили у Генштабі.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

 


війнаавіаціяУкраїнаросія окупанти

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