Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів

Протягом доби українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження російських загарбників та п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника

Протягом доби українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження російських загарбників та п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито", - зазначили у Генштабі.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.