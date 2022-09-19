росія направила на фронт 400 ув`язнених із Тамбова

Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв’язку із суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення, зауважують у Генштабі. Так, на посилення підрозділів, що воюють в Україні, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному "добровольчому" батальйону".

За даними Генштабу, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар по ворогу, підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За минулу добу росіяни завдали по об’єктах на території України три ракетні та 22 авіаційні удари, а також учинили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

У Генштабі уточнюють, що постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії.

На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ.

На Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка.

Бахмутський напрямок – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.