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Австралія готова відправити своїх миротворців до України

04 березня 2025, 13:53
Австралія готова відправити своїх миротворців до України
Фото: Freedman Club
Глава австралійського уряду сказав, що його країна підтримує народ України і президента Зеленського
Австралія відкрита для участі у миротворчих операціях в Україні.
 
Про це заявив прем’єр-міністр країни Ентоні Албанезе, пише Bloomberg.
 
Глава австралійського уряду сказав, що його країна "підтримує народ України і президента Зеленського", і боротьба Києва із росією полягає в захисті міжнародного права. 
 
"Зараз ведеться дискусія щодо можливого миротворчого процесу, і, з точки зору мого уряду, ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", – наголосив він. 
 
Австралія вже виділила на військову підтримку України понад 1,3 мільярда австралійських доларів (808 мільйонів доларів). Останніми тижнями Австралія підтвердила свою рішучу підтримку України, незважаючи на те, що Трамп посилив критику Зеленського.
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