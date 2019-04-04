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Австралія каратиме компанії соцмереж штрафами й ув’язненнями за поширення насильницького контенту

Таким чином хочуть зобов’язати компанії, як Facebook та YouTube, відповідати за контент, який вони поширюють
Австралія ухвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за сцени насильства у соцмережах. До неї можуть притягнути компанії, що поширюватимуть насильницький контент або "оперативно" не видалятимуть його.
Австралія каратиме компанії соцмереж штрафами й ув’язненнями за поширення насильницького контенту Фото: Reuters

Ухвалений 4 квітня закон передбачає покарання у формі штрафу до 10% річного доходу та ув’язнення терміном до трьох років для керівників компаній. Про появу у соцмережах подібних матеріалів, компанії зобов’язані також негайно повідомляти поліції, інформує "Громадське".

Таким чином хочуть зобов’язати компанії, як Facebook та YouTube, відповідати за контент, який вони поширюють. Новий закон ухвалили менше, ніж за місяць після масових розстрілів у мечетях в новозеландському місті Крайстчерч. Тоді нападник виклав трансляцію свого злочину у соцмережі.

"Ці платформи не повинні використовуватися із такою метою", - заявив Крістіан Портер, генеральний прокурор Австралії під час обговорення законопроекту у четвер.

Нагадаємо, що 28-річному австралійцю, якого арештували після розстрілу людей у двох мечетях Нової Зеландії, висунуть звинувачення у 50 убивствах та 39 замахах на вбивство.

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04 04 2019 12:44
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