Український конфлікт має бути вирішено на умовах Києва – Австралія

Країна являється важливим і надійним союзником США.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз і лідер Ліберальної опозиційної партії Пітер Даттон заявили, що президент США помилився у своїх твердженнях щодо Зеленського.

Про це інформує новинна агенція Reuters.

На їх думку, мир в Україні має бути досягнутий на умовах Києва, адже росія є агресором.

"Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, оскільки агресором тут є росія, і те, що ми бачимо на кону, – це цілісність світового порядку, заснованого на правилах", - заявив австралійський міністр.

Він додав, що Австралія країна вітає мирні переговори для припинення війни в Україні, але вважає, що війна має бути припинена на українських умовах.

На початку місяця США, Британія та Австралія ввели санкції проти російського хостингу за підтримку кіберзлочинців.