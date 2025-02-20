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Український конфлікт має бути вирішено на умовах Києва – Австралія

20 лютого 2025, 14:48
Український конфлікт має бути вирішено на умовах Києва – Австралія
Фото: Freedman Club
Країна являється важливим і надійним союзником США.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз і лідер Ліберальної опозиційної партії Пітер Даттон заявили, що президент США помилився у своїх твердженнях щодо Зеленського. 

Про це інформує новинна агенція Reuters.

На їх думку, мир в Україні має бути досягнутий на умовах Києва, адже росія є агресором.

"Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, оскільки агресором тут є росія, і те, що ми бачимо на кону, – це цілісність світового порядку, заснованого на правилах", - заявив австралійський міністр. 

Він додав, що Австралія країна вітає мирні переговори для припинення війни в Україні, але вважає, що війна має бути припинена на українських умовах.

На початку місяця США, Британія та Австралія ввели санкції проти російського хостингу за підтримку кіберзлочинців.

 

Австраліявійна в Україні

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