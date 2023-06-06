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Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів F/A-18 – ЗМІ

06 червня 2023, 09:43
Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів F/A-18 – ЗМІ
Винищувач CF-18 Фото: 5 канал
США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18.

США, Австралія та Україна обговорюють можливість передачі ЗСУ 41 літака F/A-18 Королівських ВПС Австралії, які підлягають списанню.

Про це повідомляє Australian Financial Review, з посиланням на джерела в уряді Австралії.

США підтримують таку ідею. Схвалення Вашингтона для передачі літаків необхідно, оскільки США володіють інтелектуальною власністю на винищувачі.

Повідомляється, що 41 літак були списані з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінені сучасними F-35.

Списані літаки F/A-18 стоять в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні під Ньюкаслом. Раніше передбачалося, що винищувачі утилізують або продадуть приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace для використання в США у ролі "ворогів" для навчання пілотів.

Інше джерело, близьке до переговорів, погодилося, що немає сенсу знищувати абсолютно справні літаки, які, за його словами, можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для протидії вторгненню РФ.

F/A-18 – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-х роках. Він перебуває на озброєнні низки країн Європи, Океанії та Близького Сходу. У США літак залишився на службі лише в корпусі морської піхоти, а також у тренувальних та експериментальних ескадрильях.

Австраліявійна в Україніросія окупантивинищувачі

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