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Австралія надасть Україні БТРи Bushmaster

08 грудня 2023, 12:17
Австралія надасть Україні БТРи Bushmaster
Бронеавтомобіль "Варта". Фото: 24 Канал
Раніше ЗСУ вже передали 120 таких бронемашин.

Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин MRAP Bushmaster.

Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!" - зазначив посол Едвардс.

Раніше Міністерство оборони України подякувало австралійським партнерам за надання бронемашин MRAP Bushmaster, які зіграли вирішальну роль під час контрнаступу в Харківській області.

"У вересні 2022 року Bushmasters відіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині. Завдяки своїй стійкості до вибухів на мінах ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важлива маневреність і прохідність", - йдеться у повідомленні.

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