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ПОЛІТИКА

Австралія надасть Україні додаткові $3,13 млн на розмінування та підтримку постраждалих

27 лютого 2025, 18:36
Австралія надасть Україні додаткові $3,13 млн на розмінування та підтримку постраждалих
Фото: Freedman Club
Зазначається, що додаткове фінансування надається для розширення розмінування сільськогосподарських територій біля шкіл, підтримку домогосподарств, які постраждали від війни, за допомогою мікрофінансування та підприємництва.

Благодійна організація Minderoo Foundation (Австралія) виділить Україні додаткові $3,13 млн (5 млн AUD), які спрямують на розмінування сільгоспземель біля шкіл, підтримку постраждалих домогосподарств та згуртованість громад.

"Сьогодні ми оголосили, що поглиблюємо наші зобов’язання перед Україною, доповнюючи 20 млн австралійських доларів допомоги додатковим пакетом 5 млн австралійських доларів", - заявила організація на своїй сторінці в Facebook в четвер.

Зазначається, що додаткове фінансування надається для розширення розмінування сільськогосподарських територій біля шкіл, підтримку домогосподарств, які постраждали від війни, за допомогою мікрофінансування та підприємництва. Крім того, планується спрямувати кошти на посилення розбудови миру та згуртованості громад.

Засновник організації Едрю Форест додав, що для перспективи Україна має можливість використати свої глибокі таланти, величезні природні ресурси та надзвичайну стійкість для потужного економічного відновлення.

"Minderoo збільшить підтримку з розмінування, щоб звільнити забруднені землі для продуктивності сільського господарства, зосередившись на сім’ях, що очолюють жінки, які залишилися вдовами в прифронтових громадах, і зробить школи безпечними для повернення дітей", - додала засновниця Minderoo Foundation Нікола Форест.

Як повідомлялось, неурядовий Minderoo Foundation з початку війни рф проти України виділив близько 20 млн австралійських доларів Україні на проєкти з підвищення продовольчої та енергетичної безпеки, а також захисту та розвитку дітей України.

Програма розмінування України, яка проводиться в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), використовує супутникові знімки для картування замінованої території, а потім відправляє спеціалізовані групи для її обстеження та розчищення. Пріоритет у розмінуванні віддають продуктивним сільгоспділянкам, які можна швидко й безпечно відновити.

війнаАвстраліядопомога Україні

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