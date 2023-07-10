Австралія направить до кордонів України свій літак-розвідник

Літак не входитиме до повітряного простору України, росії чи білорусі.

Австралія, яка розглядає можливість передати Україні винищувачі F/A-18 Hornets, направить літак-розвідник Королівських Військово-повітряних сил Австралії до Німеччини, щоб підтримати Україну у захисті гуманітарних та військових коридорів за її межами.

Про це повідомляє Reuters.

"Розгортання літака E-7A Wedgetail на шість місяців включатиме до 100 австралійських членів екіпажу і допоміжного персоналу", – заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз на спільній пресконференції в Берліні із канцлером Олафом Шольцем.

За його словами, цей літак, який демонструє відданість Австралії підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах, допоможе захистити багатонаціональні логістичні центри, "важливі для потоку військової і гуманітарної допомоги народу України".

"Цей внесок є дуже важливим як з точки зору того, що він зробить, так і з точки зору того, що він символізує – зобов'язання Австралії зробити все можливе, щоб надати відповідні ресурси", – сказав Албаніз.

E-7A Wedgetail поєднує в собі радар дальнього спостереження, вторинний радар і тактичні системи голосового зв'язку та передачі даних для забезпечення раннього повітряного попередження й управління.