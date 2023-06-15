Австралія не дає побудувати посольство рф біля парламенту

Австралія блокує будівництво нового посольства росії неподалік парламенту з огляду на загрозу національній безпеці.

росія має право на оренду земельної ділянки біля будівлі парламенту в столиці Австралії Канберрі, там вона планувала побудувати нове посольство.

Про це повідомляє France 24.

"Після консультацій з розвідувальними службами було розроблене нове законодавство, аби заблокувати це будівництво з міркувань національної безпеки", - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Він долав, що уряд отримав дуже чітку пораду щодо безпеки з огляду на ризик, який становить російська присутність так близько від будівлі парламенту. Ми діємо швидко, щоб гарантувати, що орендована ділянка не стане офіційною дипломатичною територією.

Нове законодавство не заважає росії мати дипломатичне представництво в Австралії, а лише блокує будівництво приміщення так близько до парламенту.

"Основною проблемою запропонованого другого приміщення російського посольства в Канберрі є його розташування. Уряд отримав чітку рекомендацію, що це буде загрозою національній безпеці, і тому сьогодні уряд діє рішуче, щоб завершити цю давню справу", — сказала міністр внутрішніх справ Австралії Клер О'Ніл.

Прем'єр-міністр Австралії очікує певної реакції від російських дипломатів, які раніше погрожували оскаржити це рішення у суді.

"Ми не очікуємо, що росія може говорити про міжнародне право, з огляду на те, що вона так послідовно і так нахабно нехтує ним, здійснивши вторгнення в Україну", - підсумував Альбаніз.