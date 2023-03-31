Уряд Австралії сьогодні ввів нові обмежувальні заходи проти російських чиновників.

Нові санкції включають заборону на в'їзд і торкнуться 7-ми російських чиновників в тимчасово окупованому Криму.

Повідомляє AAP.

Ці громадяни росії обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону – тимчасово окупованому Севастополі.

Під санкції потрапили так званий губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії та кілька депутатів.

Австралія запровадила санкції вже проти більше 1 000 осіб після вторгнення росії в Україну в минулому році.