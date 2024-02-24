Австралія оголосила про нові санкції проти рф на другу річницю повномасштабної війни

Загалом, у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну Австралія запровадила понад 1200 санкцій.

Сьогодні, 24 лютого 2024 року, на другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Австралія запевнила Київ у подальшій підтримці та оголосила про додаткові санкції проти росії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.

"Через два роки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми залишаємося непохитними у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Австралія залишається непохитною в підтримці України в її прагненні захистити себе і притягнути до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні росії", - йдеться у заяві МЗС Австралії.

Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд проти 55 осіб, а також цільові фінансові санкції проти 37 організацій.

Новий раунд обмежень спрямований проти осіб, причетних до депортації Росією українських дітей із тимчасово окупованих територій, що слідує за рішенням Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт глави Кремля Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в рф Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації.

Крім того, Австралія наклала санкції на об'єкти в оборонному, енергетичному, медіа та мінерально-сировинному секторах росії, а також на об'єкти, пов'язані з російськими закупівельними мережами в Білорусі, Ірані та Північній Кореї. Ці санкції відображають позицію уряду Австралії, який вважає, що ті, хто підтримує незаконну війну росії, зіштовхнуться з наслідками.

Загалом, у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну Австралія запровадила понад 1200 санкцій.

Нові обмеження ґрунтуються на оголошенні минулого тижня про те, що уряд Австралії виділить 50 мільйонів доларів Міжнародному фонду для України, безпосередньо підтримуючи закупівлю пріоритетних військових засобів. Цей внесок збільшує загальну підтримку України з боку Австралії до приблизно $960 млн, у тому числі $780 млн на військову допомогу.

Австралія знову закликала росію та її союзників негайно припинити цю безглузду війну.