Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Австралія оголосила про нові санкції проти рф на другу річницю повномасштабної війни

24 лютого 2024, 09:50
Австралія оголосила про нові санкції проти рф на другу річницю повномасштабної війни
Фото: Freedman Club
Загалом, у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну Австралія запровадила понад 1200 санкцій.

Сьогодні, 24 лютого 2024 року, на другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Австралія запевнила Київ у подальшій підтримці та оголосила про додаткові санкції проти росії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.

"Через два роки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми залишаємося непохитними у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Австралія залишається непохитною в підтримці України в її прагненні захистити себе і притягнути до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні росії", - йдеться у заяві МЗС Австралії. 

Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд проти 55 осіб, а також цільові фінансові санкції проти 37 організацій.

Новий раунд обмежень спрямований проти осіб, причетних до депортації Росією українських дітей із тимчасово окупованих територій, що слідує за рішенням Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт глави Кремля Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в рф Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації.

Крім того, Австралія наклала санкції на об'єкти в оборонному, енергетичному, медіа та мінерально-сировинному секторах росії, а також на об'єкти, пов'язані з російськими закупівельними мережами в Білорусі, Ірані та Північній Кореї. Ці санкції відображають позицію уряду Австралії, який вважає, що ті, хто підтримує незаконну війну росії, зіштовхнуться з наслідками.

Загалом, у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну Австралія запровадила понад 1200 санкцій.

Нові обмеження ґрунтуються на оголошенні минулого тижня про те, що уряд Австралії виділить 50 мільйонів доларів Міжнародному фонду для України, безпосередньо підтримуючи закупівлю пріоритетних військових засобів. Цей внесок збільшує загальну підтримку України з боку Австралії до приблизно $960 млн, у тому числі $780 млн на військову допомогу.

Австралія знову закликала росію та її союзників негайно припинити цю безглузду війну.

санкціі проти росіїАвстраліявійна в Україні

Останні матеріали

Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється