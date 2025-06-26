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ПОЛІТИКА

Австралія оголосила санкції проти російських компаній і діячів культури

26 червня 2025, 08:41
Австралія оголосила санкції проти російських компаній і діячів культури
Фото: Freedman Club
До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб та 7 організацій росії.

Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній рф. У списку 37 осіб та 7 організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.

"Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб та 7 організацій росії.

Як пишуть росЗМІ, під санкції Австралії потрапив російський співак Ярослав Дронов відомий під псевдонімом Shaman. Також санкції запровадили проти членів керівництва низки російських компаній.

війнаАвстраліясанкціі проти росії

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