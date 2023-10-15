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CУСПІЛЬСТВО

Австралія оштрафувала платформу Ілона Маска X на $386 тисяч

15 жовтня 2023, 21:06
Австралія оштрафувала платформу Ілона Маска X на $386 тисяч
Joel Saget/AFP/Getty Images
Комісія з електронної безпеки оштрафувала соцмережу, тому що там не відповіли, як саме виявляють контент із жорстоким поводженням з дітьми і як швидко реагують на нього.

Австралійський регулятор оштрафував платформу Ілона Маска X на 610 500 австралійських доларів ($386 000) через відмову співпрацювати в розслідуванні щодо жорстокого поводження з дітьми.

Про це пише Reuters.

Комісія з електронної безпеки оштрафувала соцмережу, тому що там не відповіли, як саме виявляють контент із жорстоким поводженням з дітьми і як швидко реагують на нього.

"Єдина причина, щоб не відповісти на важливі запитання щодо незаконного контенту та поведінки на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей", — заявила комісар Джулі Інман Грант, звертаючись до X.

За австралійськими законами, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про свої методи безпеки в інтернеті — інакше їм загрожує штраф. Якщо X відмовиться платити штраф, регулятор може подати на компанію до суду.

Після того, як Ілон Маск купив Twitter у 2022 році, компанія закрила свій австралійський офіс. Після покупки компанії Маск заявив, що "видалення матеріалів з експлуатацією дітей є пріоритетом номер один". 

Австралійська комісія також винесла попередження компанії Google, яка теж не відповіла на запит про обробку контенту, присвяченого жорстокому поводженню з дітьми. Google заявила, що співпрацювала з регулятором і була розчарована попередженням.

АвстраліяІлон МаскX (Twitter)

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