Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Австралія передає Україні старі танки Abrams у новому пакеті військової допомоги

16 жовтня 2024, 15:27
Австралія передає Україні старі танки Abrams у новому пакеті військової допомоги
з вільних джерел
Після року обговорень уряд Австралії оголосив про передачу 49 танків M1A1 Україні.

Десятки танків Abrams, які незабаром вийдуть з експлуатації в Австралії, будуть направлені в Україну як частина нового пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів. Ця ініціатива має на меті зміцнити оборонні можливості України в її боротьбі з російським вторгненням.

Про це пише ABC.

Після року обговорень уряд Австралії оголосив про передачу 49 танків M1A1 Україні. Міністр оборонної промисловості Пет Конрой, який бере участь у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, планує особисто повідомити українського колегу про цей важливий крок.

"Ми підтримуємо Україну у її боротьбі проти незаконного вторгнення росії", — підкреслив Конрой. За його словами, танки забезпечать Збройним Силам України необхідну вогневу міць і мобільність, доповнюючи підтримку, вже надану союзниками.

В останні тижні Австралія отримала перший з 75 нових танків M1A2, які поступово замінять старі моделі M1A1. Передача танків вимагала отримання дозволу від Сполучених Штатів згідно з міжнародними нормами торгівлі зброєю.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко відзначив, що ці танки стануть "значним внеском", який врятує життя в Україні. "Ці танки є критично важливими для нашої сухопутної оборони", — сказав він.

Завдяки цій новій передачі загальна вартість військової допомоги Австралії Україні з початку війни перевищить 1,3 мільярда доларів, а загальна державна підтримка сягне понад 1,5 мільярда доларів.

АвстраліяAbramsдопомога Українівійна

Останні матеріали

Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Політика
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 08:06
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється