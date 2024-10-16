Австралія передає Україні старі танки Abrams у новому пакеті військової допомоги

Після року обговорень уряд Австралії оголосив про передачу 49 танків M1A1 Україні.

Десятки танків Abrams, які незабаром вийдуть з експлуатації в Австралії, будуть направлені в Україну як частина нового пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів. Ця ініціатива має на меті зміцнити оборонні можливості України в її боротьбі з російським вторгненням.

Про це пише ABC.

Після року обговорень уряд Австралії оголосив про передачу 49 танків M1A1 Україні. Міністр оборонної промисловості Пет Конрой, який бере участь у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, планує особисто повідомити українського колегу про цей важливий крок.

"Ми підтримуємо Україну у її боротьбі проти незаконного вторгнення росії", — підкреслив Конрой. За його словами, танки забезпечать Збройним Силам України необхідну вогневу міць і мобільність, доповнюючи підтримку, вже надану союзниками.

В останні тижні Австралія отримала перший з 75 нових танків M1A2, які поступово замінять старі моделі M1A1. Передача танків вимагала отримання дозволу від Сполучених Штатів згідно з міжнародними нормами торгівлі зброєю.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко відзначив, що ці танки стануть "значним внеском", який врятує життя в Україні. "Ці танки є критично важливими для нашої сухопутної оборони", — сказав він.

Завдяки цій новій передачі загальна вартість військової допомоги Австралії Україні з початку війни перевищить 1,3 мільярда доларів, а загальна державна підтримка сягне понад 1,5 мільярда доларів.