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ПОЛІТИКА

Австралія передасть Україні зенітні ракетні комплекси RBS 70 NG – ЗМІ

10 травня 2024, 16:01
Австралія передасть Україні зенітні ракетні комплекси RBS 70 NG – ЗМІ
Фото: Freedman Club
Видання зазначає, що під час нещодавнього візиту міністра оборони Австралії Річарда Марлеса до Львова було оголошено пакет допомоги Україні.

Австралія готується передати Україні партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG, які здатні знищувати цілі ворога на відстані 9 тисяч метрів.

Про це повідомляє Defence Industry Europe.

Видання зазначає, що під час нещодавнього візиту міністра оборони Австралії Річарда Марлеса до Львова було оголошено пакет допомоги Україні. До нього входять ПЗРК RBS 70 NG від австралійської армії на суму близько 50 мільйонів доларів.

"Подробиці про кількість пускових установок і боєприпасів RBS 70 NG, які буде поставлено, а також про те, чи буде надано додаткові предмети, як-от радари ППО Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки не розголошуються", - пишуть журналісти.

Система RBS 70 NG, розроблена шведською компанією Saab у 2011 році, являє собою модернізований варіант системи ППО RBS 70.

Вона здатна вражати повітряні цілі, як-от дрони, вертольоти і літаки, за допомогою ракет з лазерним наведенням як вдень, так і вночі.

Пакет допомоги також включає 32,5 мільйона доларів на закупівлю дронів у рамках коаліції дронів, яку очолюють Латвія і Британія.

Також гроші виділять на додаткове обладнання для солдатів, таке як шоломи, черевики, генератори та жорсткі надувні човни.

війнаАвстраліядопомога Україні

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