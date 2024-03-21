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Австралія приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні – The Guardian

21 березня 2024, 13:13
Австралія приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні – The Guardian
Австралія приєднується до угоди про "коаліцію безпілотників" для допомоги Україні у війні.

Австралія приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні. Разом із Великою Британією та Латвією ця країна надасть дрони для ЗСУ у рамках відповідної багатосторонньої угоди.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес на спільній пресконференції з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, пише британська газета The Guardian.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія та Латвія", – сказав він.

Глава австралійського військового відомства зазначив, що це "важлива можливість продовжити робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна відстояла свій курс та змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

Канберра надала Києву військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Раніше стало відомо, що Австралія виділяє фінансову допомогу на підтримку оборони України  – понад $32 млн.

Нещодавно посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявляв, що Канберра має зайняти "сміливішу позицію" у питанні допомоги Києву і надати йому танки Abrams американського виробництва.

Австраліядронивійна в Україніросія окупанти

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