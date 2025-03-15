Австралія розгляне запит про миротворців в Україні – прем’єр

Австралійський прем'єр також запевнив, що Австралія "підтримує Україну, і ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде потрібно".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, який вранці 15 березня приєднався до віртуальної зустрічі 29 країн Європи та Співдружності, заявив, що його країна розгляне запити про направлення миротворчих військ для дотримання режиму припинення вогню в Україні.

"Австралія відкрита для розгляду будь-яких прохань про внесок у майбутні миротворчі зусилля на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі хочемо для України", — сказав Албанезе.

Про це повідомляє The Times.

Австралійський прем'єр також запевнив, що Австралія "підтримує Україну, і ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде потрібно".

Албанізі зазначив, що лідери домовилися продовжувати роботу над реалізацією конкретних дій для підтримки України як зараз, так і в майбутньому.

Австралія у свою чергу стоїть на боці нашої країни, і як зазначив прем'єр, підтримка буде стільки, скільки потрібно

"Це правильне рішення, і воно відповідає національним інтересам Австралії. Адже те, що відбувається в євроатлантичному регіоні, має серйозні наслідки для нашого регіону - Індо-Тихоокеанського - і навпаки. Це боротьба не лише за народ України та його національний суверенітет. Це боротьба за міжнародне верховенство права", - підкреслив Албанізі.

Він наголосив, що режим російського диктатора владіміра путіна має імперіалістичні наміри щодо України та інших країн. Тому треба гарантувати, що незаконні та аморальні дії рф не будуть винагороджені у жодному мирному процесі.