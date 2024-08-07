Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Австралія списала останній танк Abrams, який Україна просила для ЗСУ

07 серпня 2024, 18:53
Австралія списала останній танк Abrams, який Україна просила для ЗСУ
з вільних джерел
Міністерство оборони Австралії заявило, що наприкінці липня "списало" останній танк M1A1 Abrams.

Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії. Раніше Україна просила передати Abrams для ЗСУ.

Про це повідомляє Janes.

Міністерство оборони Австралії заявило, що наприкінці липня "списало" останній танк M1A1 Abrams. Вони були на озброєнні 2/14-го полку легкої кавалерії та розміщувались на базі в Брісбені.

Австралія замінить старішу версію Abrams на новішу M1A2 SEPv3. Національна оборонна стратегія Австралії зазначає, що нові танки будуть введені в експлуатацію у 2025 році. Їх розмістять на іншій базі в Таунсвіллі.

Міноборони Австралії замовило американські танки у 2022 році.

Як відомо, раніше Україна подала запит на передачу танків M1A1 Abrams, які збиралася "списати" австралійська армія. На озброєнні в Австралії було 59 машин.

За даними ЗМІ, Україна двічі подавала запит, вперше у травні 2023. Україна просила про передачу 14 танків та про навчання екіпажів до цих машин. Уряд Австралії фактично відхилив запит. 

Як писали у мережі, Австралія спочатку зазначала, що списані танки потрібно відправити на ремонт до США, щоб передати їх Україні. Іншим аргументом було те, що нібито Abrams хотіли замінювати поступово - спочатку дочекатися нових машин, а вже потім "списати" старі.

Варто додати, що Австралія надавала Україні військову та фінансову допомогу. Зокрема, країна відправила своїх інструкторів для навчання українських воїнів в Європі.

АвстраліяAbramsЗСУ

Останні матеріали

Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється