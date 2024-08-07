Австралія списала останній танк Abrams, який Україна просила для ЗСУ

Міністерство оборони Австралії заявило, що наприкінці липня "списало" останній танк M1A1 Abrams.

Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії. Раніше Україна просила передати Abrams для ЗСУ.

Про це повідомляє Janes.

Міністерство оборони Австралії заявило, що наприкінці липня "списало" останній танк M1A1 Abrams. Вони були на озброєнні 2/14-го полку легкої кавалерії та розміщувались на базі в Брісбені.

Австралія замінить старішу версію Abrams на новішу M1A2 SEPv3. Національна оборонна стратегія Австралії зазначає, що нові танки будуть введені в експлуатацію у 2025 році. Їх розмістять на іншій базі в Таунсвіллі.

Міноборони Австралії замовило американські танки у 2022 році.

Як відомо, раніше Україна подала запит на передачу танків M1A1 Abrams, які збиралася "списати" австралійська армія. На озброєнні в Австралії було 59 машин.

За даними ЗМІ, Україна двічі подавала запит, вперше у травні 2023. Україна просила про передачу 14 танків та про навчання екіпажів до цих машин. Уряд Австралії фактично відхилив запит.

Як писали у мережі, Австралія спочатку зазначала, що списані танки потрібно відправити на ремонт до США, щоб передати їх Україні. Іншим аргументом було те, що нібито Abrams хотіли замінювати поступово - спочатку дочекатися нових машин, а вже потім "списати" старі.

Варто додати, що Австралія надавала Україні військову та фінансову допомогу. Зокрема, країна відправила своїх інструкторів для навчання українських воїнів в Європі.