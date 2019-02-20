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Австралія стала першою країною, яка офіційно пов'язала вимирання ссавця зі змінами клімату

Вид Melomys rubicola вважали єдиним ендемічним видом ссавців Великого Бар’єрного рифа
Австралійське міністерство довкілля та енергетики оголосило вимерлим маленького коричневого щура, який мешкав на острові Брембл-Кей у північній частині Великого Бар’єрного рифа. Вперше причиною загибелі виду офіційно назвали "антропогенну зміну клімату".
Австралія стала першою країною, яка офіційно пов Фото: Jonathan Webb

Відповідно до звіту, який оприлюднив університет Квінсленда у 2016 році, до цього тварину не бачили уже близько десяти років, повідомляє CNN.

У документі йшлося, що причиною зникнення цього виду стало "затоплення океаном" природного середовища, до якого звикла тварина після підвищення рівня моря за останнє десятиліття.

Припускають, що вид вимер після того, як зусилля природоохоронних організацій щодо його збереженню виявились марними. Тепер цей висновок підтвердила й австралійська влада.

Популяція Melomys rubicola вважалась під загрозою зникнення ще у 1992 році. Станом на 1970-й рік на острові налічувалось кілька сотень тварин цього виду, однак у наступні десятиліття кількість представників виду стрімко скорочувалась.

Також, зміна клімату змусила хижаків частіше красти яйця птахів. Учені пов'язують зміни в поведінці тварин із потеплінням в регіоні.

 
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20 02 2019 14:25
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