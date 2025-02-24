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Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти росії

24 лютого 2025, 10:31
Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти росії
Фото: з відкритих джерел
Для Австралії це найбільший пакет санкцій проти рф за весь час війни в Україні.
У третю річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія та Нова Зеландія запровадили нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.
 
Про це ідеться в повідомленні уряду Австралії.
 
Країна оголосила про особисті санкції проти 70 росіян і фінансові санкції проти 79 російських фірм. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг деталізувала, що санкції запроваджено проти працівників окупаційної влади на захоплених росією українських територіях, проти військово-промислових, транспортних і фінансових компаній, а також проти фірм та осіб, що беруть участь у військовій співпраці рф і КНДР.
 
"Поглиблення російсько-північнокорейського військового співробітництва є небезпечним розширенням російської війни та має серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки. Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що рф і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
 
Загалом у відповідь на напад рф на Україну Австралія ввела понад 1 400 антиросійських санкцій.
 
Зі свого боку міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про санкції проти 52 російських громадян і фірм. Ідеться про причетних до військово-промислового комплексу а енергетичного сектору рф. Також до санкційного списку потрапили "російські суб'єкти, причетні до примусового переселення українських дітей, та високопоставлені військовослужбовці КНДР, залучені до надання допомоги росії у військових діях".
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