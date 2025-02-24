Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти росії

Для Австралії це найбільший пакет санкцій проти рф за весь час війни в Україні.

У третю річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія та Нова Зеландія запровадили нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.

Про це ідеться в повідомленні уряду Австралії.

Країна оголосила про особисті санкції проти 70 росіян і фінансові санкції проти 79 російських фірм. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг деталізувала, що санкції запроваджено проти працівників окупаційної влади на захоплених росією українських територіях, проти військово-промислових, транспортних і фінансових компаній, а також проти фірм та осіб, що беруть участь у військовій співпраці рф і КНДР.

"Поглиблення російсько-північнокорейського військового співробітництва є небезпечним розширенням російської війни та має серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки. Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що рф і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Загалом у відповідь на напад рф на Україну Австралія ввела понад 1 400 антиросійських санкцій.