Австралія та США готують спільний пакет допомоги Україні – The Guardian

Бюджет спільного пакету допомоги оголосять 9 травня.

США та Австралія до кінця травня можуть оголосити про спільний пакет допомоги Україні. Йдеться про спільні постачання боєприпасів для Збройних сил України.

Про це пише The Guardian.

"Ми активно підтримуємо зусилля України щодо відсічі російським загарбникам, і це буде відображено у бюджеті", — сказав голова казначейства Австралії Джим Чалмерс.

Київ представив список побажань щодо допомоги. Він включає бронетранспортери Hawkei, артилерію та боєприпаси.