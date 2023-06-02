Австралія в липні оголосить новий пакет військової допомоги Україні
Уряд Австралії у липні оголосить черговий пакет військової допомоги Україні.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Провів змістовну зустріч із високоповажним віцепрем'єр-міністром — міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Черговий пакет допомоги буде оголошено урядом Австралії в липні", — написав Резніков.
Під час зустрічі міністр також попросив Австралію розглянути можливість навчання українських пілотів.
"Я попросив наших австралійських друзів розглянути можливість підготовки українських пілотів, надання медичних евакуаційних автомобілів і засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками", — додав Резніков.
Крім того, глава Міноборони запросив Марлза відвідати Україну.