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ПОЛІТИКА

Австралія відправить до Польщі літак радіолокаційного виявлення для допомоги Україні

26 червня 2025, 13:39
Австралія відправить до Польщі літак радіолокаційного виявлення для допомоги Україні
Фото: Freedman Club
У межах місії на тримісячну ротацію також прибудуть близько 100 австралійських військовослужбовців, які забезпечуватимуть роботу літака.

Австралія у серпні перекине до Польщі літак раннього радіолокаційного виявлення Boeing E-7 Wedgetail, який допомагатиме Україні та країнам НАТО у виявленні та відстеженні російських військових цілей.

Про це повідомив заступник прем’єр-міністра та міністр оборони Австралії Річард Марлес, передає News.com.au.

У межах місії на тримісячну ротацію також прибудуть близько 100 австралійських військовослужбовців, які забезпечуватимуть роботу літака. Вони дислокуватимуться на одній із військових баз у Польщі та працюватимуть у координації з союзниками по Альянсу.

"Ми направляємо E-7 Wedgetail для підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Хоч Австралія стратегічно зосереджена на Індо-Тихоокеанському регіоні, те, що відбувається в Європі, має глобальні наслідки", — наголосив Марлес.

Boeing E-7 Wedgetail — це сучасний літак повітряного радіолокаційного виявлення та управління, побудований на базі пасажирського Boeing 737. Він оснащений активною радіолокаційною антеною з електронним скануванням і був розроблений для Королівських ВПС Австралії. Його також розглядають для закупівлі США, Італія, Катар та ОАЕ.

Очікується, що участь Австралії у спільних оборонних зусиллях посилить спроможності НАТО з моніторингу російської активності в небі над Європою та підтримки України.

ПольщавійнаАвстраліялітакдопомога Україні

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