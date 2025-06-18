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Австралія вперше ввела санкції проти "тіньового флоту" рф

18 червня 2025, 16:41
Австралія вперше ввела санкції проти
Фото: Freedman Club
Це частина спільних дій Австралії з українськими партнерами.

Уряд Австралії вперше вдарив по "тіньовому" флоту рф і тепер десятки танкерів, які фінансували війну, під санкціями.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Австралія сьогодні ухвалила один із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини - під обмеження потрапили 60 суден так званого “танкерного флоту”, який використовувався для обходу нафтових санкцій і фінансування агресії", - сказав Єрмак.

Він додав, що частина  суден була рекомендована українською санкційною групою.

"Це перший санкційний удар Австралії саме по флоту, і одразу - максимально цільовий і сильний", - сказав Єрмак. Також він  пояснив, що обмеження стосуватимуться доступу суден:

  • до портів,

  • їхнього страхування,

  • обслуговування.

"Австралія вже ввела понад 1400 санкцій, і цей пакет - чітке продовження політики тиску на кремль", - зазначив політик. 

За його словами, таке рішення це частина спільних дій Австралії з українськими партнерами. Серед яких Канада, Британія та ЄС.

"Разом ми продовжуємо позбавляти РФ ресурсів, які вона направляє на війну. Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України", - підсумував він.

 
РосіяАвстраліясанкції

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