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ПОЛІТИКА

Австралія виділяє фінансову допомогу на підтримку оборону України

15 лютого 2024, 11:56
Австралія виділяє фінансову допомогу на підтримку оборону України
Фото: Freedman Club
Напередодні другої річниці вторгнення росії уряд Австралії надасть грант у розмірі 50 млн австралійських доларів.

Уряд Австралії виділив фінансову допомогу на зміцнення обороноздатності нашої держави через Міжнародний фонд для України. Йдеться про понад $32 млн.

Про це повідомляє уряд Австралії та президент України Володимир Зеленський у Twitter (X).

Напередодні другої річниці вторгнення росії уряд Австралії надасть грант у розмірі 50 млн австралійських доларів (понад  $32 млн) Міжнародному фонду для України. Кошти підуть на закупівлю пріоритетних військових засобів.

Міжнародний фонд для України адмініструється Міністерством оборони Британії. Внески партнерів використовують на закупівлю військового обладнання.

В Австралії наголосили, що продовжать тренувати українських військових у рамках програми, яка проходить у Британії. Також уряд Австралії надав літак E-7A Wedgetail Німеччині для захисту важливих логістичних шляхів.

Уряд додав, що з початку повномасштабної війни надав до 960 млн доларів допомоги, з яких 780 млн пішли на допомогу армії України.

Президент Володимир Зеленський подякував Австралії та прем'єру Ентоні Албанезе за внесок в оборону України.

"Наші країни можуть бути географічно далекими, але спільні цінності демократії, прав людини та верховенства права об’єднують нас. Ми ніколи не забудемо Австралію та її підтримку", - зазначив глава держави у Twitter (X).

війнаАвстраліядопомога Україні

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