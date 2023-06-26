Австралія виділить Україні пакет допомоги, до якого увійдуть 70 броньованих машин

Новий пакет військової допомоги оцінюється в 110 мільйонів австралійських доларів.

Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 млн доларів. Він включає 70 військових броньованих машин для захисту від російського вторгнення.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє Reuters.

Пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів. Також, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців.

"Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни росії", - сказав Албаніз.

Австралія є однієї із найбільших країн, які не входять до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання, включаючи десятки одиниць бронетехніки Bushmaster.